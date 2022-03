Israëlische schrijver David Grossman ontvangt Erasmusprijs

De Erasmusprijs 2022 is toegekend aan de Israëlische auteur David Grossman (68). Dat heeft de Stichting Praemium Erasmianum bekendgemaakt. Koning Willem-Alexander is beschermheer van de stichting en zal de prijs aan Grossman uitreiken.

Grossman is een van de bekendste schrijvers van Israël en heeft zich regelmatig uitgesproken voor vrede in het Midden-Oosten. Zijn oeuvre en overtuigingen sluiten volgens de jury goed aan op het thema van de Erasmusprijs van dit jaar: 'Verbinders in een verdeelde wereld.'

"Grossman voldoet als geen ander aan deze typering. In zijn werk wil hij de mens van binnenuit begrijpen, en de ander liefdevol bezien over grenzen van oorlog en geschiedenis heen", staat in het juryrapport.