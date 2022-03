Moeder krijgt drie jaar cel voor dood baby door drugs

Een vrouw uit Lelystad heeft drie jaar gevangenisstraf en tbs gekregen voor de dood van haar negen maanden oude dochtertje Yara. De rechtbank acht bewezen dat de baby in oktober 2020 is overleden aan de gevolgen van een overdosis van de drug ghb.

De moeder van 26 wordt dood door schuld verweten. Zij wist van de gevaren van drugs en toch heeft zij, met de baby in huis, ghb gebruikt. De drugs zijn mogelijk via een speen bij het kind terechtgekomen. Volgens de rechtbank kan opzet niet bewezen worden, maar heeft het handelen van de moeder uiteindelijk wel tot de dood van het kind geleid.

Eerder eiste het OM vijf jaar cel en een tbs-behandeling omdat een psycholoog trekken van een persoonlijkheidsstoornis had vastgesteld bij de vrouw. De officier vond dat er sprake is van doodslag, omdat de moeder roekeloos met drugs omging terwijl ze als enige de zorg over haar kind had.

Niet opzettelijk

De advocaat van de verdachte voerde aan dat haar cliënt Yara niet opzettelijk om het leven heeft gebracht, meldt Omroep Flevoland. Ook trekt zij het urineonderzoek, dat is gedaan bij de baby om de doodsoorzaak vast te stellen, in twijfel. Ze vroeg daarom om vrijspraak.

De moeder zelf verklaarde in de rechtbank dat ze op de bewuste dag drank en drugs had genomen. Ze snoof cocaïne, rookte crack en dronk wijn. Later nam ze ook ghb. Ze zei dat ze haar verslaving niet onder controle had. Na middernacht zag ze dat de baby met blauwe lippen in de box lag. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze overleed.