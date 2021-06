Dode baby Wernhout met geweld om het leven gebracht

De dode baby die in mei in een park in het Brabantse Wernhout werd gevonden, blijkt met geweld om het leven te zijn gebracht, meldt de politie.

Het meisje werd op 12 mei gevonden in een vuilniszak. Het onderzoek, dat wordt gedaan door het team Grootschalige Opsporing, is nog steeds in volle gang, schrijft Omroep Brabant.

De politie kreeg 25 tips over het meisje. Een deel hiervan wordt nog onderzocht. De tips hebben nog niet geleid tot het achterhalen van de identiteit van de baby of de ouders.

Ouders gezocht

"Omdat nog niet duidelijk is wie de moeder en vader van de pasgeborene zijn, maakt de politie zich ook zorgen om haar ouders en biedt hen graag de hulp die zij mogelijk nodig hebben", meldt de politie.

Een buurtbewoner vond het meisje in de vuilniszak toen hij een wandeling maakte in het bungalowpark Wernhoutsburg. De zak lag naast een vuilniscontainer.