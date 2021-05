Pasgeboren baby levenloos gevonden in park in Wernhout

In een park in Wernhout is het stoffelijk overschot van een pasgeboren baby gevonden. De politie kreeg rond 17.30 uur een melding van iemand die iets verdachts had gezien.

Agenten zijn aanwezig om onderzoek te doen in het Brabantse dorp dat hoort bij de gemeente Zundert, bij de Belgische grens. De politie roept getuigen op zich te melden.