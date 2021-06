Moeder veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor doden pasgeboren zoontje

Een 31-jarige vrouw uit Haaksbergen is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs voor het ombrengen van haar pasgeboren zoontje. De rechtbank acht bewezen dat zij vorig jaar kort na de geboorte haar baby heeft gewurgd.

De straf is hoger dan eis van justitie. Die wilde naast tbs een gevangenisstraf van vijf jaar. Volgens de rechtbank is er sprake van "een gruwelijk feit, waarbij een volstrekt weerloze baby is gedood", meldt RTV Oost.

De vrouw lijdt aan een stoornis die moet worden behandeld, oordeelt de rechtbank. "Behandeling is noodzakelijk. Ze heeft een mensenleven genomen in haar meest kwetsbare vorm. Een onschuldig en weerloos kind is omgebracht door juist diegene die hem zou moeten beschermen."

Vriend vrijgelaten

De vrouw en haar vriend meldden zich 11 april vorig jaar rond middernacht bij het ziekenhuis met het dode kind. Artsen vertrouwden het niet en schakelden de politie in. De vrouw werd enige tijd daarna aangehouden.

Haar vriend werd ook gearresteerd, maar later weer vrijgelaten, toen bleek dat hij niets met de dood van het kind te maken kon hebben. De moeder was tijdens de bevalling en het overlijden van de baby alleen thuis geweest. "Er is geen twijfel dat het de moeder is geweest die de baby heeft omgebracht", zegt de rechtbank.

De rechtbank gaat ervan uit dat wurging de doodsoorzaak is. Dat is gebeurd met de handen of een voorwerp, mogelijk de ceintuur van een badjas.