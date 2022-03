Wekdienst 2/3: Spoedberaad Atoomenergieagentschap • Kerkklokken luiden voor Oekraïne

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) houdt een spoedberaad over de situatie in Oekraïne. Het gaat over de veiligheid van kerncentrales en de opslag van kernafval in het land, onder meer bij de in 1986 ontplofte reactor in Tsjernobyl. De in een sarcofaag ingepakte ruïnes vielen donderdag in handen van Russische troepen.

In heel Nederland luiden aan het einde van de middag kerkklokken voor vrede in Oekraïne. Als het aan de Raad van Kerken ligt doen alle kerken in het land tussen 17.15 en 17.30 uur mee. Direct na het luiden van de kerkklokken begint in de Domkerk in Utrecht een speciale oecumenische dienst. Voor katholieken is het Aswoensdag; Paus Franciscus heeft opgeroepen om vandaag te vasten en te bidden voor vrede in Oekraïne.

Het Europees bureau voor de Statistiek Eurostat komt met cijfers over de inflatie in februari. Mogelijk wordt er al meer duidelijk over de impact van de crisis in Oekraïne op de wereldwijde prijsstijgingen.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Biden heeft zijn State of the Union gehouden. Niet eerder was de Russische president Poetin zo geïsoleerd van de rest van de wereld en vroeg of laat zal Rusland de prijs betalen voor de oorlog in Oekraïne, zei hij daarin.

Ook sprak hij over binnenlands beleid, zoals al bekende voorstellen over modernisering van de economie, goedkopere medicijnen en het beter verankeren van stemrecht voor iedere Amerikaan.