Wereldwijd honderden arrestaties in zaak rond online kindermisbruikbeelden

In een groot internationaal onderzoek naar kindermisbruikbeelden zijn wereldwijd honderden mensen opgepakt. De verdachten kwamen naar voren, nadat zij gekoppeld konden worden aan een online database met daarin afbeeldingen van het misbruik.

Het onderzoek naar de database startte twee jaar geleden in Nieuw-Zeeland, toen een internetprovider in dat land de politie tipte. De Nieuw-Zeelandse politie leidde ook het internationale onderzoek en werkte daarin samen met onder meer de Amerikaanse FBI, Interpol en Europol.

90.000 accounts

De diensten analyseerden zo'n 90.000 accounts die gekoppeld waren aan de database, met als resultaat dus de honderden arrestaties. "Veel mensen die dit soort materiaal bekijken, zullen doorgaan met het fysiek belagen van kinderen", zei Tim Houston van het Nieuw-Zeelandse ministerie van Binnenlandse Zaken over het onderzoek. "Het is noodzakelijk dat we ze voor de rechter brengen, voordat ze nog meer schade aanrichten."

Er zijn in totaal 846 zaken onderzocht, waarna 146 kinderen in beschermingsprogramma's zijn geplaatst. Er werden arrestaties verricht in Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Spanje en Slovenië. Volgens de Britse National Crime Agency waren de opgepakte personen werkzaam op onder meer basisscholen, kinderdagverblijven en in kerken.

Voor zover bekend zijn er in Nederland geen arrestaties verricht.