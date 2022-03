Amsterdam opent aanmeldcentrum voor Oekraïners, Ede biedt Harskamp aan

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. Mensen met een biometrisch paspoort mogen hier sowieso negentig dagen vrij verblijven. Dat is dan ook de reden dat er vooral naar andere opvangplekken dan asielzoekerscentra wordt gezocht door gemeenten en het Rijk. Om duidelijk te krijgen of er voldoende opvangplekken zijn voor vluchtelingen, is aan gemeenten die locaties beschikbaar willen stellen gevraagd zich te melden bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Wie die gemeentelijke opvangplekken gaat runnen, is op dit moment onduidelijk. Ook is niet bekend of de mensen die daar kunnen verblijven leefgeld krijgen en gebruik kunnen maken van andere sociale voorzieningen, zoals niet-acute zorg en onderwijs. Het is de taak van het Rijk om te zorgen voor Europeanen die hier een veilig heenkomen zoeken en geen asiel vragen. Het COA is alleen verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers.

Voorlopig geen besluit over asielaanvragen

Sinds het weekend staat de telefoon roodgloeiend bij Vluchtelingenwerk en de IND, omdat Oekraïners die al in Nederland zijn willen weten of ze nu asiel kunnen aanvragen. Dat mag wel, maar een asielprocedure is voor hen niet per se aantrekkelijk. Een asielzoeker mag niet werken en ook niet vrij reizen door Europa.

Staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid kondigde gisteren aan dat er in ieder geval het komende half jaar geen besluit wordt genomen over asielaanvragen van Oekraïners. Bij een besluit lopen zij het risico dat ze worden afgewezen en moeten ze binnen 28 dagen Nederland verlaten. Het risico van een asielprocedure is bovendien dat deze mensen maandenlang de toch al overvolle asielzoekerscentra belasten.