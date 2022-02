Gesprek Rusland en Oekraïne levert geen concrete toezeggingen op

Voor het eerst sinds Rusland Oekraïne vorige week binnenviel hebben delegaties van beide landen rechtstreeks met elkaar gesproken. Dat gebeurde vanmiddag in Belarus, op een niet nader genoemde locatie in de regio Gomel.

Maar na afloop van de bijeenkomst, die vijf uur duurde, was het maar zeer de vraag of de onderhandelingen een stap in de richting van vrede hebben opgeleverd. Zowel Rusland als Oekraïne was terughoudend met commentaar op de besprekingen.

De Russische delegatieleider, Poetins cultuuradviseur Vladimir Medinski, maakte er melding van dat de partijen "bepaalde punten hebben vastgesteld waaruit we gemeenschappelijke standpunten kunnen afleiden".

Verder praten

De Oekraïense adviseur van president Zelensky, Mychajlo Podoljak, was niet veel concreter: "Onderhandelingen zijn lastig. Helaas is Rusland ontzettend bevooroordeeld over de destructieve processen die het in gang heeft gezet."

Een reactie van het Kremlin op een telefoongesprek dat president Poetin vandaag had met de Franse president Macron gaf meer inzicht in wat Rusland probeert te bereiken. Poetin liet Macron weten dat Oekraïne een neutraal land moet zijn, moet 'demilitariseren' en 'denazificeren' en de Krim moet erkennen als Russisch grondgebied. De Oekraïense inzet is een staakt-het-vuren en terugtrekking van de Russische troepen.

De Russen zeggen dat er in de komende dagen verder wordt gepraat. De Oekraïense delegatie wil eerst met de regering in Kiev overleggen.

Nieuwe luchtaanvallen

Vlak nadat de onderhandelingen waren afgelopen, bleek dat het nog vooral de wapens zijn die spreken in Oekraïne. Rusland voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de regio's Kiev en Charkov. Daarbij vielen gewonden volgens de burgemeester van Brovary, een voorstad van Kiev die werd getroffen. Onbekend is hoeveel.