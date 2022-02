Von der Leyen ziet Oekraïne als toekomstig EU-lid

Aïda Brans, correspondent in Brussel:

"Het zijn opmerkelijke woorden van de voorzitter van de Europese Commissie, maar uiteindelijk is het niet Von der Leyen of de Commissie die bepalen of de EU wordt uitgebreid. Het is aan de EU-landen om hier een knoop over door te hakken en dat kan heel lang duren.

Slowakije heeft van de week al gezegd wel een versneld traject te willen opstarten voor Oekraïne, maar de andere EU-landen hoor je hier eigenlijk helemaal niet over. Landen als Albanië en Macedonië proberen al jaren te voldoen aan allerlei voorwaarden. Zo moet een land zijn wetgeving afstemmen op die van de EU, maar moet ook grootschalige corruptie echt zijn ingedamd. Dat is in Oekraïne nog niet het geval, ondanks de vele miljoenen euro's die de EU in het land heeft gestoken om de corruptie tegen te gaan.

Hoewel de EU-landen het niet met elkaar eens zijn over een EU-lidmaatschap van Oekraïne willen de EU-landen wel steun bieden. Dat doen ze bijvoorbeeld door Rusland sancties op te leggen en wapens en humanitaire hulp aan Oekraïne te leveren. Vooralsnog gaan de gesprekken tussen de landen over deze onderwerpen en niet over toetreding tot de EU."