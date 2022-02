'Russische opmars vertraagd door fel Oekraïens verzet en logistieke problemen'

De oorlog in Oekraïne is drie dagen bezig en volgens de Britten en Amerikanen zijn Russische militairen nu 30 kilometer verwijderd van de hoofdstad Kiev. Toch lijkt de Russische opmars volgens verschillende experts vertraging op te lopen door problemen met de aanvoer van goederen en brandstof. Daarnaast stuiten de Russen op fel verzet van het Oekraïense leger.

Het Kremlin zei vanmiddag dat het offensief van de Russische troepen gisteren is gepauzeerd op last van president Poetin. Rusland zou in afwachting zijn van vredesbesprekingen met Oekraïne, maar dat land zou weigeren aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Daarom is volgens een Russische regeringswoordvoerder besloten om de opmars "weer volgens plan" te hervatten.

Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky zegt dat het niet klopt dat het land de vredesbeperkingen heeft afgewezen. Ook is het volgens de adviseur "absoluut onwaar" dat Rusland het offensief heeft gepauzeerd, zoals het Kremlin zegt. De Oekraïense troepen blijven ondertussen onverminderd weerstand bieden.

Moeilijk begaanbaar terrein

Het verbaast de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim, niet dat Rusland moeite heeft om van het Oekraïense leger te winnen. De Russen hebben in delen van Oekraïne te maken met moeilijk begaanbaar terrein. Dat werkt in hun nadeel, stelt hij.

Daarnaast is het moraal van de Oekraïense troepen hoog. "Ze zijn bereid om voor het land te vechten", zegt de Commandant der Strijdkrachten. De weerstand die ze op dit moment bieden, is fors en daarom is de strijd volgens hem nog lang niet gestreden. Hoe langer de Oekraïners het volhouden, hoe kleiner de kans dat Rusland deze oorlog wint, denkt Eichelsheim. Extra tijd brengt namelijk meer uitdagingen met zich mee, zoals de bevoorrading van troepen en voertuigen.

Ook het Britse ministerie van Defensie zegt dat de opmars van de Russen waarschijnlijk is vertraagd vanwege problemen met de logistiek en sterk verzet.