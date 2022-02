Cel voor man die lessenaar stal van Pelosi tijdens bestorming Capitool

Twee dagen na de Capitoolbestorming werd hij gearresteerd. De huisvader van vijf kinderen bekende eerder schuld aan het betreden van en verblijven in een niet-openbaar gebouw. In ruil daarvoor stemden de aanklagers ermee in om beschuldigingen van diefstal van overheidseigendom en gewelddadige binnenkomst en wanordelijk gedrag op het Capitoolterrein te laten vallen.

De rechter vroeg Johnson (36) of hij een goed rolmodel kon zijn voor zijn vijf kinderen, schrijft NBC. Hierop antwoordde Johnson dat hij begreep dat hij in een ander land "voor een vuurpeloton had gestaan in plaats van in een rechtszaal".

Johnson zei nooit van plan te zijn geweest om Pelosi kwaad te willen doen. "Als ik haar had gevonden, had ik haar gevraagd of ze met me op de foto wilde." De advocaten van Johnson betoogden dat als hun cliënt een minder aansprekend object had meegenomen, hij niet voor de rechter zou hebben gestaan. "Hij kreeg veel aandacht, simpelweg omdat de lessenaar toebehoorde aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden." Was het iets anders geweest, dan was een celstraf niet aan de orde geweest, aldus de advocaten.

QAnon-sjamaan

In totaal zijn meer dan 740 mensen gearresteerd in verband met de bestorming van het Capitool. De straffen die zijn uitgedeeld variëren van voorwaardelijke straffen en boetes tot meerjarige gevangenisstraffen. Meer dan veertig relschoppers hebben tot dusver gevangenisstraffen gekregen.

De zwaarste celstraf van vijf jaar was voor Robert Scott Palmer, die agenten aanviel met een brandblusser. Een ander bekend gezicht van de rellen was Jacob Chansley, ook wel bekend als de "QAnon-sjamaan". Hij droeg een bontmuts met bizonhoorns, had zijn gezicht geschminkt en een speer met de Amerikaanse vlag meegenomen. Chansley kreeg 3,5 jaar cel in november.

Bij de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar kwamen vier mensen om.