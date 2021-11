'QAnon Shaman' 3,5 jaar de cel in voor Capitool-bestorming

Chansley had schuld bekend aan het verstoren van een bijeenkomst van het Amerikaanse parlement. Op foto's was hij te zien in de vergaderzaal van de Senaat en naast de stoel van vicepresident Pence. Daar liet hij een briefje achter met de tekst: "Het is een kwestie van tijd. Gerechtigheid komt eraan."

De straf van 41 maanden valt lager uit dan de eis: die was 51 maanden. Chansley zei teleurgesteld te zijn dat oud-president Trump hem geen gratie heeft verleend. Bij de man uit de staat Arizona werd eerder schizofrenie, een bipolaire stoornis, depressie en angst vastgesteld.

Bij de bestorming van het Capitool op 6 januari kwamen vijf mensen om, vier aanvallers en een agent.