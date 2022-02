Eerste geldboetes voor bezetters Sterrebos Born

Slechts een van de vier actievoerders was vandaag bij de zitting aanwezig. Tegen de rechter zei de 18-jarige man dat hij niet voor zijn plezier in het bos was, maar omdat hij bang is voor de toekomst van de aarde.

De rechter zei tegen de man dat het zijn goed recht was om op te komen voor de toekomst van de wereld. "Maar als u besluit de wettelijke regels te overtreden, moet u daarvoor wel de verantwoording dragen." De man kreeg een boete van 150 euro. "Rond het bos lijken er meer bordjes met verboden toegang te hebben gestaan dan er bomen waren", stelde de rechter.

Op 8 april verschijnen 44 andere actievoerders voor de rechter en het proces tegen de overige arrestanten is in juni. Die laatste arrestanten worden verdacht van bedreiging en diefstal van een bord met verboden toegang erop.