Ook Britse minister Sunak moet vragen van politie beantwoorden over Partygate

In totaal heeft de politie de vragenlijst aan 88 personen gestuurd. Onderzocht wordt of er in de ambtswoning coronaregels zijn overtreden in een tijd dat Groot-Brittannië in een zware lockdown zat.

Eerder deed topambtenaar Sue Gray al onderzoek naar de bijeenkomsten. Zij was zeer kritisch over de bijeenkomsten, die volgens haar nooit hadden mogen plaatsvinden. Zij gaf geen verdere details over de feestjes, om het politieonderzoek niet te beïnvloeden.