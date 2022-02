Londense politie ondervraagt tientallen mensen over feestjes Johnson

De politie in Londen zal ruim 50 mensen ondervragen over de 'lockdownfeestjes' in en rond de ambtswoning van premier Johnson. Op vragenlijsten moeten ze aangeven in welke hoedanigheid ze aanwezig waren en wat er op de bijeenkomsten is gebeurd.

Omdat het om een formeel politieonderzoek gaat, zijn de ondervraagden verplicht de vragenlijsten naar waarheid in te vullen. Ze krijgen daar een week de tijd voor. De vragenlijsten worden eind deze week verstuurd.

De vragen hebben betrekking op feestjes die zijn gehouden op acht data, van mei 2020 tot en met april 2021. Daarnaast worden nog eens 500 documenten en 300 foto's onderzocht. Het onderzoek heeft de naam Operation Hillman gekregen.

De politie benadrukt dat van de vijftig aanwezigen die nu worden ondervraagd, niet vaststaat dat zij de coronaregels daadwerkelijk hebben overtreden. Het is dus ook nog niet duidelijk of zij een boete krijgen. Wanneer het onderzoek wordt afgerond, is ook nog niet bekend. De politie vraagt om geduld, zodat het onderzoek "eerlijk en onafhankelijk" kan plaatsvinden.

Champagne met Kerst

Vandaag werd ook bekend dat de politie in Londen overweegt om alsnog een onderzoek te beginnen naar een kerstfeestje, dat in 2020 georganiseerd zou zijn in een van de kantoren op 10 Downing Street.

Een foto van de bijeenkomst lekte uit in de Britse tabloids. Op de foto is Johnson te zien met twee medewerkers en een fles champagne. Volgens een woordvoerder van de premier is de foto genomen tijdens een online pubquiz.

De BBC meldt dat de foto dateert van 15 december 2020, toen in Londen nog coronamaatregelen golden. De politie besloot eerder om het feestje niet in het onderzoek naar partygate op te nemen. In totaal onderzoekt de politie 12 feestjes in Downing Street en overheidsdepartementen, onder meer verjaardagsfeestjes en tuinfeesten, met soms tientallen aanwezigen.

Al sorry gezegd

Topambtenaar Sue Gray kreeg eerder al de opdracht om in kaart te brengen wat er was gebeurd. Dat ging om een intern onderzoek dat de premier zelf had ingesteld en waar juridisch geen consequenties aan verbonden waren. Dat rapport kreeg Johnson tien dagen geleden aangeboden, waarna hij sorry zei. Het rapport is nog niet volledig gepubliceerd, dat gebeurt vermoedelijk pas wanneer het politieonderzoek is afgerond.