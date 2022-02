Laatste woorden Oekraïners op Slangeneiland tegen Russen: 'Krijg de klere'

Slangeneiland, een piepklein eilandje in de Zwarte Zee, is voor Oekraïne symbool geworden van het heldhaftige verzet tegen de Russische invasie.

Op een vrijgegeven audiofragment is te horen hoe de Russische marine via de radio de grenswachten toespreekt en hun vraagt zich over te geven. "Dit is een Russisch schip. Ik stel voor dat jullie wapens inleveren en capituleren. Zo niet, dan zal ik het vuur openen. Hebben jullie dat begrepen?"

Aan de andere kant van de radio is zachtjes te horen dat de Oekraïense grenswachten met elkaar overleggen. "Dit is het dan. Zal ik zeggen dat hij de klere kan krijgen?", vraagt een van hen aan een collega. Hij draait aan de volumeknop en laat de Russen luid en duidelijk weten: "Krijg de klere."

Luister het audiofragment hieronder: