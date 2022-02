Wekdienst 25/2: Russische aanval op Oekraïne gaat door • Veel coronamaatregelen vervallen

Wat heb je gemist?

In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vanochtend minstens drie explosies gehoord. Meerdere projectielen zijn afgeweerd, zegt een adviseur van de Oekraïense regering. Een gebouw in het zuidoosten de hoofdstad waar mensen in wonen, staat in brand. Mogelijk is dit veroorzaakt door een inslag.

Eerder waren er al meerdere explosies waargenomen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om een raket die onderschept is door luchtafweer. Een adviseur van de regering heeft het over een neergehaald vliegtuig. Drie mensen zijn gewond geraakt, van wie een ernstig.