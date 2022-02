Extra alert Taiwan waarschuwt passerende Chinese legervliegtuigen

De Taiwanese luchtmacht is in actie gekomen vanwege negen passerende Chinese legervliegtuigen. De verkenningsvliegtuigen werden gewaarschuwd de zogenoemde Air Defense Identification Zone (ADIZ) van het eiland te verlaten, een standaardreactie voor dergelijke situaties.

Naar aanleiding van de Oekraïnecrisis heeft de regering van Taiwan opgeroepen tot extra waakzaamheid. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie, die desnoods met geweld terug onder controle van Peking moet worden gebracht.

Taiwan stelt dat China steeds vaker door de ADIZ vliegt. De Chinese autoriteiten erkennen deze zone, die ook een klein deel van het Chinese vasteland beslaat, niet. De negen vliegtuigen kwamen vandaag niet in de buurt van het eiland. Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie waren er vorig jaar 961 schendingen van de luchtverdedigingszone, een record.

'Taiwan is geen Oekraïne'

In tegenstelling tot de escalatie in Oekraïne, zegt Taiwan dat er geen ongebruikelijke activiteiten zijn waargenomen in China. Volgens de autoriteiten in Peking is de situatie compleet anders. "Taiwan is niet Oekraïne", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse zaken gisteren. "Taiwan is altijd onderdeel geweest van China."

De woordvoerder reageerde op recente uitspraken van de Britse premier Johnson. Die vergeleek de crisis in Oekraïne expliciet met de spanningen tussen Taiwan en China. Als het Westen zijn steun aan Oekraïne niet waarmaakt, zal "de echo daarvan ook in Azië, in Taiwan hoorbaar zijn", zei Johnson vorige week.

De Amerikaanse president Biden zei in oktober vorig jaar dat de VS in actie komt, mocht China Taiwan aanvallen. Aan Oekraïne heeft Washington of Brussel nooit zo'n toezegging gedaan.

De assertiviteit van China lijkt in een stroomversnelling beland. Decennialang was het land vooral naar binnen gekeerd, maar die tijd lijkt nu voorbij. In deze video worden ook de verhoudingen tussen China en Taiwan uitgelegd: