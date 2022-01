China voert militaire druk op: hoever wil Peking gaan met 'afvallig' Taiwan?

"Waar het Chinese leger zich in eerste instantie focuste op de militaire middelen die nodig waren om de Amerikanen weg te duwen uit de eigen regio, wordt de laatste tien jaar vooral ook geïnvesteerd in spullen die nodig zijn om een eiland als Taiwan in te kunnen nemen, of de olietoevoer vanuit het Midden-Oosten beter te kunnen beveiligen", zegt Teer. Controle over de Zuid-Chinese Zee dus, en de Oost-Chinese Zee.

Op kwantiteit scoort het Volksbevrijdingsleger goed, gaat hij verder. "Het aantal manschappen, raketten, schepen: China heeft de grootste vloot ter wereld." Tegelijkertijd worstelt China met een aantal belangrijke technologische tekortkomingen.

"Met rakettechnologie lopen de Chinezen echt wel voor. Zij hebben ballistische raketten die vliegdekschepen kunnen raken", stelt Teer. "Maar ze hebben bijvoorbeeld nog niet de kwaliteiten om eersteklas straaljagers te bouwen, ook de anti-onderzeeëroorlogsvoering schiet tekort. Daarnaast zijn de enige twee vliegdekschepen die China heeft relatief klein en niet nucleair aangedreven." In tegenstelling tot de elf Amerikaanse nucleair aangedreven megavarianten moeten de Chinese vliegdekschepen, waarvan er één leunt op Sovjet-technologie, regelmatig bijgetankt worden. Vooral relevant voor avonturen verder van huis.

"Winnen zonder te vechten, geniet nog altijd de voorkeur in Peking", stelt Shelley Rigger over de toegenomen spanningen in de Chinese achtertuin, in Chinese ogen tevens een gevolg van toegenomen activiteit van de Amerikanen in de regio. 'Het begin van het einde' wil ze het toegenomen militaire wapenvertoon dan ook niet noemen. "Maar een sterk signaal is het wel", zegt ze over de Chinese vliegbewegingen.

Garanties VS

Veel hangt uiteindelijk af van de Amerikaanse garanties aan Taiwan, zeggen analisten. President Biden heeft in oktober gezegd dat Amerika in actie komt als China Taiwan zou aanvallen. Voor die tijd liet Washington dat in het midden, met het idee dat de mogelijkheid van Amerikaanse hulp al afschrikwekkend genoeg zou zijn.

"Beide landen zijn uitgerust met kernwapens", zegt Teer over de risico's bij een confrontatie tussen China en de VS rond Taiwan. "Riskant is ook het scenario waarin Peking denkt: dit is misschien wel de beste kans die we krijgen", refererend aan de kantelende machtsverhoudingen, onder meer door Aukus, een militair verbond tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

De inwoners van Shantou lijken zich daar allemaal nog niet zo'n zorgen te maken. In een textielfabriekje net naast de startbaan wint het geluid van draaiende spinnenwielen het van de rondcirkelende vliegtuigen. "Waar zou ik bang voor zijn?" zegt een van de medewerkers. "Geen zorgen, oorlog is geen thema."