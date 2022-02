Vluchtelingenstroom op gang vanuit Oekraïne, buurlanden bereiden opvang voor

"We zijn bang voor de bombardementen", hoorde een verslaggever van persbureau Reuters van Oxana, die vaststond met op de achterbank haar 3-jarige dochter. Ze had nog niet besloten wat hun eindbestemming gaat worden; eerst wil ze uit Kiev zien weg te komen.

Ook op het vliegveld van de stad melden zich mensen die het land willen verlaten, al is het maar de vraag of hun vlucht wel zal vertrekken: het luchtruim van het land is afgesloten. "We kregen te horen dat onze vlucht geannuleerd is, maar niemand vertelt wat we moeten doen of waar we heen moeten", vertelde de gefrustreerde reiziger Gulnara aan Reuters.

Opvangcentra

Bij de grensovergangen in het westen van het land wordt een flinke vluchtelingenstroom verwacht. EU-landen als Hongarije, Slowakije en Polen treffen voorbereidingen. Duitsland en Finland hebben hulp toegezegd bij de opvang in die landen. Buurland Moldavië houdt rekening met tienduizenden vluchtelingen uit het oosten.

In Polen worden bij de grens acht opvangcentra ingericht waar Oekraïners voedsel, medische hulp en informatie over de asielprocedure kunnen krijgen. Slowakije stuurt 1500 militairen naar de grens om de opvang bij zijn grens te ondersteunen. "We staan klaar om te helpen. We kunnen ook mensen toelaten die niet alle benodigde papieren hebben", zegt een regeringswoordvoerder.

Hongarije stuurt een onbekend aantal militairen naar de grens. Zij moeten volgens de minister van Defensie niet alleen humanitaire hulp leveren, maar ook voorkomen dat het geweld overslaat vanuit het buurland.

De eerste vluchtelingen arriveren in Polen: