Inslag kogels in Apple Store Amsterdam, winkel na gijzeling gesloten

Een barmedewerker van Le Pub was gisteravond aan het werk. Rond 17.45 uur hoorde ze mensen schreeuwen. "Al vrij snel was er politie en werd het steeds drukker. Het plein werd afgezet en iedereen werd op straat gesommeerd om weg te gaan." Bij Le Pub zaten gasten binnen. Ze hielden de deur dicht tot ze wisten wat er aan de hand was.

"Via social media hoor je dan geruchten. Je hoort om je heen dat er een overval is gepleegd op de Apple Store." Ze schrok toen ze de gijzelaar en gijzelnemer naar buiten zag lopen met een wapen. "Dat was heel confronterend. We schrokken enorm, je zag een wapen. Het is net alsof je in een film zit; je hoorde geschreeuw van de politie overal."

De gasten en het personeel werd gevraagd om te vertrekken. "Een voor een richting Leidsegracht onder leiding van de politie hebben we de achteruitgang genomen. Glazen en borden hebben we laten staan." Ze zegt dat er veel kinderen bij waren. "Er waren wel echt mensen bang, je zag bij de kinderen de angst in de ogen."

'Doortastend optreden'

Het "beheerste en doortastende optreden" van de politie heeft erger voorkomen, schrijft minister Yesilgöz van Justitie op Twitter in een reactie. Ze wenst iedereen die bij de gijzeling in Amsterdam was veel sterkte.

Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie twittert woorden van gelijke strekking. "Professioneel en doortastend optreden gisteravond van de collega's in Amsterdam", schrijft hij.

Apple zegt "ongelooflijk dankbaar en opgelucht" te zijn. "Onze teams en klanten hebben snel actie ondernomen. Ze hebben kracht getoond en daadkrachtig gehandeld", klinkt het in een verklaring. De winkels van het concern in Nederland (in Amsterdam, Haarlem en Den Haag) blijven vandaag gesloten. De winkel in Amsterdam is morgen ook nog gesloten.

