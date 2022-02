Getuige Amsterdam: 'Man kwam gelijk agressief winkel binnen'

Louis de Mast was in het Internationaal Theater Amsterdam, de voormalige Stadsschouwburg, aan het Leidseplein toen de gijzeling begon, op enkele tientallen meters van de bewuste winkel. Met vrienden was hij in afwachting van een lezing. "We zaten aan de voorkant van het theater. Ineens kwam een ober naar ons toe en zei: 'Nu spullen pakken en heel snel naar achteren! Er zijn schoten gelost en we moeten onszelf in veiligheid brengen.'"

'Iedereen moest laag blijven'

Tijdens het verplaatsen moest iedereen laag blijven, zegt De Mast. "Direct werden ook alle ingangen en deuren gebarricadeerd. Urenlang hebben we vervolgens in het gebouw gezeten. Eerst wisten we niet wat er aan de hand was, maar al snel kwamen toen via telefoons de eerste beelden en berichten binnen. En zagen we dat het aan de overkant gebeurde."

Na enige tijd ontstond volgens De Mast een vreemde situatie, toen de lezing waarvoor hij was gekomen toch 'gewoon' begon. "We dachten: oké, dit kan blijkbaar veilig. Maar na tien minuten kwam iemand het podium op en zei dat het pand ontruimd werd, op last van de politie." Het gezelschap is vervolgens tot achter de afzetlinten begeleid.

"Het heeft er echt ingehakt", besluit De Mast, die nu bijkomt van de schrik in een café in de buurt. "Gelukkig mankeert ons niets."