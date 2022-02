Gijzeling in winkel Amsterdam voorbij, dit is er gebeurd

18.50 uur: De politie bevestigt dat er iemand met een vuurwapen in de Apple Store is. Er is veel politie op de been: leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) blijven arriveren, in gepantserde auto's. Ook de marechaussee is aanwezig. Het is op dat moment onduidelijk hoeveel mensen zich nog in het pand bevinden.