Gijzelnemer Leidseplein is 27-jarige Amsterdammer, eiste 200 miljoen aan cryptovaluta

De man die in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam urenlang mensen gegijzeld hield, is een 27-jarige Amsterdammer. Hij eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta. Dat heeft de driehoek van burgemeester, officier van justitie en politie bekendgemaakt op een persconferentie die vannacht werd ingelast.

De man heeft een strafblad in verband met de Wet wapens en munitie. Het is niet bekend of hij bekend was bij de ggz. De politie heeft in het onderzoek inmiddels twee woningen doorzocht. Een daarvan is de woning van de verdachte, in de andere woning verblijft hij vaak. Er wordt van uitgegaan dat hij alleen handelde.

Bij binnenkomst in Apple Store, even na 17.30 uur, nam de man direct een persoon in gijzeling. Volgens de politie is het slachtoffer vermoedelijk een buitenlander, mogelijk een Brit. Het Parool schrijft dat het gaat om een 44-jarige man uit Engeland. Hij was een klant in de winkel. "De verdachte had de gijzelaar voortdurend onder schot en dreigde zich op te blazen", zei de Amsterdamse politiechef Frank Paauw. "Wij hadden de indruk dat de verdachte niet precies wist hoeveel mensen er in het gebouw waren."

Vier mensen verscholen in kast

De politie wist tijdens de gijzeling zo'n zeventig mensen die in het gebouw aanwezig waren in veiligheid te brengen. Vier personen hielden zich gedurende de gijzeling schuil in een kast op de begane grond. "Zij hebben urenlang in angst geleefd. Voor hen hebben we slachtofferhulp geregeld. We zijn blij dat iedereen in veiligheid is", zei locoburgemeester Rutger Groot Wassink.

De gijzelnemer legde zelf contact met de politie. Direct na aankomst van de politie opende hij het vuur op de politie met een automatisch wapen. Volgens de politie is er zeker vier keer geschoten. Naast een automatisch wapen had hij ook een handwapen bij zich. Ook droeg hij een vest, dat op een bomvest leek.

Rond 22.30 uur vroeg de gijzelnemer om water. Dat werd toegezegd door de politie, die een robot stuurde om het water te brengen. Toen de gijzelnemer naar buiten ging, zette zijn gijzelaar het op een lopen. De gijzelnemer ging er achteraan en werd door een auto van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aangereden. Hij werd vervolgens door een robot onderzocht op explosieven, die hij niet bij zich bleek te dragen. De man was na de aanrijding aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk.

Op deze beelden is te zien hoe de dader en de gijzelaar het pand uitrennen. De dader wordt vervolgens aangereden. Let op, deze video bevat schokkende beelden: