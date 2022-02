Gijzeling gaande op Leidseplein Amsterdam, veel politie aanwezig

Op het Leidseplein in Amsterdam is een gewapende overval op een winkel uitgelopen op een gijzeling. Het gaat om de Apple Store. Volgens de politie is er iemand met een vuurwapen in de winkel en zijn er specialistische politie-eenheden op het Leidseplein om de situatie onder controle te krijgen.

De melding van de overval werd rond 17.40 uur gedaan. Op beelden op sociale media is te zien dat een gewapende man een andere, ongewapende man onder schot houdt. AT5 meldt dat verschillende getuigen schoten hebben gehoord in de Apple Store.