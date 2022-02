Drones en sokken ingezet om smokkelwaar Zaanse gevangenis binnen te krijgen

Er zijn deze maand zeker drie pogingen gedaan om spullen de gevangenis van Zaanstad binnen te smokkelen. Het gaat daarbij vooral om telefoons en drugs. Er werd niet alleen gebruikgemaakt van drones, de politie kon ook twee 'sokgooiers' aanhouden. De gevangenis bevestigt de nieuwe smokkelpogingen na vragen van NH Nieuws.

De opvallendste smokkelpoging was die van woensdag 16 februari. Medewerkers van de gevangenis zagen op bewakingscamera's twee mannen op het fietspad staan die gooiende bewegingen maakten. Dat gebeurde op het moment dat de gevangenen worden 'gelucht' op de binnenplaats.

De gewaarschuwde politie ging erop af en twee van de mannen werden op heterdaad betrapt: ze gooiden gevulde sokken over de muur. In de sokken zitten telefoons, opladers, oortjes en een simkaart.

De 'sokgooiers' komen uit Amsterdam en Apeldoorn. "Er is nog een derde man aangehouden, maar hij bleek een taxichauffeur te zijn, een snorder, die geen idee had waarvoor hij naar de gevangenis was gereden", zegt de politie.