Voetbal met xtc, hasj en telefoon over gevangenismuur geschopt

Cipiers van de gevangenis in Zaanstad hebben deze week een opvallend pakket onderschept, bestemd voor een gedetineerde. In een voetbal die over de gevangenismuren was geschopt, zaten grote brokken hasj, xtc, vloei, een telefoon met oplader en simkaarten.

"Mijn personeel kreeg via via te horen dat er maandag een voetbal met daarin spullen over de muur zou worden geschopt", zegt directeur Veldman van het Justitieel Complex Zaanstad tegen NH Nieuws. Dat zou gebeuren tijdens een geplande sportactiviteit op een van de velden buiten op het complex.

Na overleg besloot het gevangenispersoneel de sportles te annuleren. Dat was niet bekend bij de handlangers van de gedetineerde voor wie het pakket bedoeld was. Op het moment dat de les zou plaatsvinden, werd de bal met daarin de smokkelwaar alsnog over de muur geschopt.

Het is niet duidelijk voor wie de spullen bestemd waren. Daarom zijn er geen sancties uitgedeeld. De spullen zijn opgeslagen en de bal is vernietigd.

Controles

Hoewel er regelmatig grote controles en cel-inspecties in de gevangenis worden gehouden om smokkelwaar op te sporen, lukt het gedetineerden vaker om dingen binnen te smokkelen. Exacte cijfers daarvan zijn niet bekend.

Veldman is in dit geval blij dat de buit onderschept is. "Deze spullen zijn niet binnengekomen. Maar we weten natuurlijk niet wat we niet onderscheppen." De directeur had deze truc met een voetbal nog niet eerder gezien.