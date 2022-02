Bijna alle treinen rijden weer normaal, op sommige trajecten nog problemen

Het opstarten van het treinverkeer vandaag is zonder problemen verlopen, meldt de NS. Bijna alle treinen rijden weer volgens de dienstregeling. Op enkele trajecten rijden nog geen treinen door de herstelwerkzaamheden na storm Eunice.

"De mensen van ProRail hebben de afgelopen dagen en nachten keihard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen", zegt een NS-woordvoerder tegen persbureau ANP.

Alleen op de trajecten Geldermalsen-Tiel, Amersfoort-Apeldoorn en Alkmaar-Hoorn rijden nog geen treinen. ProRail is op die trajecten bezig met het opruimen en herstellen van het spoor. Het is nog onbekend wanneer het spoor ook daar weer toegankelijk is.

De NS adviseert om de reisplanner te raadplegen.

Ook bij Arriva zijn er nog enkele trajecten ontregeld. Zo is er door stormschade geen treinverkeer mogelijk tussen Maastricht en Sittard en rijden er door herstelwerkzaamheden geen treinen tussen Tiel en Arnhem van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Storm Eunice

Het treinverkeer werd vrijdagmiddag uit voorzorg stilgelegd vanwege de storm Eunice. Later op de dag bleek dat de schade aan het spoorwegennet groot was. Gisteren konden op veel trajecten geen treinen rijden door materiaal op het spoor, omgevallen bomen of andere schade. Ook internationale treinen vielen uit.

Regionale vervoerders reden gisteren op vrijwel alle trajecten wel weer volgens de normale dienstregeling, mede omdat veel regionale treinverbindingen geen bovenleiding hebben.

Bekijk hier de schade door storm Eunice: