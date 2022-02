Australië beticht China van intimidatie na schijnen laserstraal op vliegtuig

De Australische premier Morrison beticht China van intimiderende praktijken. Volgens de premier heeft een Chinees marineschip een laserstraal gericht op een Australisch militair vliertuig.

Het surveillancevliegtuig, een Boeing P-8A Poseidon, werd volgens het Australische leger donderdag geraakt door een laser van de Chinese marine. Het toestel vloog op dat moment ten noorden van Australië. In een verklaring stelde het ministerie van Defensie dat de actie tot levensgevaarlijke situaties had kunnen leiden, omdat er mensen verblind hadden kunnen worden.

"Dit is niets anders dan een daad van intimidatie", zei de premier tegen journalisten. "Eentje die niet door ons is uitgelokt en onrechtvaardig is. Australië zal dergelijke intimidatie nooit accepteren."

Pestgedrag

Volgens minister Dutton van Defensie is sprake van een "zeer agressieve daad", die gebeurde in de Australische economische zone. "China hoopt volgens mij dat niemand praat over dit soort agressieve, pesterige daden", zei hij tegen Sky News. "We zien er verschillende vormen van in de hele regio, en in veel delen van de wereld."

De relatie tussen Australië en China is de laatste jaren behoorlijk bekoeld geraakt, ook al zijn het belangrijke handelspartners. Australië heeft onder meer het Chinese telecombedrijf Huawei uitgesloten voor de bouw van het mobiele 5G-netwerk. Ook zijn er wetten aangenomen tegen buitenlandse inmenging.

De Australiërs haalden bovendien de woede van China op hun hals door als eerste te vragen om een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, dat voor het eerst in de Chinese stad Wuhan was vastgesteld.