Wijnboeren dupe van dieptepunt in relatie China en Australië

Ondanks dat het hem veel geld heeft gekost, staat Tyrrell achter de keuzes Australische overheid. "Het was duidelijk dat China die importtarieven invoerde om politieke redenen", zegt hij. Australië heeft als eerste land opgeroepen tot een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Dat zag men in Beijing als een directe aanval. "We wilden weten wat er is gebeurd in Wuhan, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er niet weer een pandemie kan ontstaan. Als dat betekent dat we economisch moeten inleveren, dan is dat zo. Het principe is belangrijker dan geld", zegt Tyrrell stellig.

Niet alleen de wijnindustrie, ook andere Australische producten zoals gerst en rundvlees hebben te maken met de Chinese importtarieven. Tegelijkertijd blijft de handel in ijzererts doorgaan; het heeft dus nog geen desastreuze gevolgen gehad voor de gehele Australische economie. Premier Morrison heeft gezegd dat hij zich niet door China laat intimideren.

Daar is Tyrrell het mee eens. "Het is een beetje zoals de pestkop van het schoolplein. Als je hem ermee weg laat komen, gaat hij door. Maar als je hem op z'n neus slaat, rent hij weg. Ik bedoel niet dat we China op de neus moeten slaan, dat is een grotere strijd dan we als Australië aan kunnen. Maar we moeten wel voor onszelf en onze soevereiniteit opkomen."

Spagaat

Er zijn weinig landen economisch zo afhankelijk van China als Australië. Maar op cultureel, ideologisch en militair vlak is Australië verbonden aan de Verenigde Staten. De Australische regering heeft lang geprobeerd om beide grootmachten te vriend te houden. Nu China ook deze economische sancties niet schuwt, neemt men Down Under afscheid van het idee dat ze die spagaat kunnen blijven volhouden.

De Australische wijnindustrie zoekt ondertussen naar andere afzetmarkten, waaronder Zuid-Korea, Rusland en ook Europa. Al betekent het nog niet dat de Australische wijn straks voor een koopje in Nederlandse supermarkten ligt. Aan de prijs wil men voorlopig niet tornen. Bruce Tyrrell heeft in ieder geval een belangrijke les geleerd. "Je moet nooit al je eieren in één mandje doen. Want op een gegeven moment zaagt iemand de bodem uit je mandje", zegt hij lachend.