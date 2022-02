NAC Breda toch niet verkocht aan Brabantse bouwondernemer

De Bredase eerstedivisieclub NAC heeft de overnameplannen van bouwondernemer Karel Vrolijk afgekeurd. De deal is van tafel omdat er volgens de raad van commissarissen "alternatieve voorstellen" zijn, die nu eerst worden onderzocht. Dat meldt NAC op zijn website. Wat die voorstellen zijn, is onduidelijk.

Vrolijk, die al rugsponsor is van NAC, zou halverwege januari overeenstemming hebben bereikt dat hij de aandelen overneemt van de huidige eigenaren. De toezichthouders van de club steken daar nu een stokje voor. "Als raad van commissarissen beoordelen wij op basis van een voetbaltechnisch plan, financiële criteria, stabiliteit en continuïteit op lange termijn", schrijven ze in een brief.

Alternatieve voorstellen

De commissarissen spreken wel hun waardering uit "voor de wijze waarop Karel Vrolijk zich ingespannen heeft de aandelen over te nemen".

De raad heeft de huidige aandeelhouders verzocht de alternatieven te onderzoeken, meldt Omroep Brabant. "Formeel geeft de Raad daarom geen goedkeuring aan de directie voor de ondertekening van een aandelenoverdracht aan Karel Vrolijk op dit moment."

De bouwondernemer liet in juli al aan Omroep Brabant weten dat hij de aandelen van zijn favoriete club wilde kopen. De aandeelhouders hadden de aandelen te koop gezet nadat er onenigheid was ontstaan met een deel van de supporters. Vrolijk deed samen met supporterscollectief Ons NAC een bod, maar dat werd toen door de eigenaren afgewezen.