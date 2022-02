SP en PvdA bij aftrap gemeenteraadsverkiezingen: 'Kijk niet weg, luister'

Meer betaalbare woningen en betere leefbaarheid in de wijken. Dit zijn twee speerpunten van SP en PvdA in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Daarbij legt de PvdA meer de nadruk op woningbouw en de SP op de wijken. Ze zetten zich met hun actiepunten naar eigen zeggen af tegen het beleid van de partijen die ook zijn vertegenwoordigd in het kabinet (VVD, D66, CDA en ChristenUnie).

In Den Bosch riep PvdA-leider Ploumen op tot het bouwen van meer betaalbare woningen. Volgens haar maken de lokale bestuurders verkeerde keuzes en worden er te dure woningen gebouwd. Ze sprak onder meer van een 'goudkust' in Den Bosch, maar "verkeerde keuzes worden op veel meer plekken gemaakt", bijvoorbeeld in Amsterdam. De PvdA heeft een manifest opgesteld om meer betaalbare woningen in gemeenten beschikbaar te krijgen.

Ploumen verwijt de landelijke regeringspartijen niet goed te luisteren naar wat mensen nodig hebben. Ze wijst ook op de bezuinigingen in de jeugdzorg en de mogelijke sluiting van de kinderhartchirurgie in Groningen. "De plannen van het nieuwe kabinet zullen de ongelijkheid in de samenleving niet verkleinen. Het moet echt socialer en eerlijker", zegt Ploumen.

Arbeidsmigranten

In Heerlen zei SP-leider Marijnissen dat de landelijke regeringspartijen niet zien wat mensen echt nodig hebben. Vooral de problemen in buurten verdienen volgens haar meer aandacht. Politici kijken daar steeds meer van weg, vindt Marijnissen. "Ze spreken over de wooncrisis, de klimaatcrisis, maar voor heel veel mensen in de buurt is het altijd crisis." De SP heeft onder meer flinke kritiek op het verdwijnen van de wijkagent.

Ook herhaalde Marijnissen de zorgen van de SP over de toestroom van arbeidsmigranten naar buurten, die de taal niet spreken en niet integreren. De SP zal "dit probleem blijven benoemen", ondanks kritiek daarop van andere linkse partijen.

Marijnissen noemt het verder onbegrijpelijk dat minister Kaag gisteren liet weten dat compensatie voor de gestegen energieprijzen er waarschijnlijk niet inzit, omdat volgende generaties daar dan de rekening van krijgen. De SP-leider stelde dat er "wel miljarden naar vervuilende bedrijven gaan".

De SP doet dit jaar in minder gemeenten mee dan bij de verkiezingen dan in 2018. Toen waren het er 110, nu 86. Dat komt onder meer door het conflict met jongerenafdeling Rood, waar inmiddels geen banden meer mee zijn,