Jean-Luc Brunel, verdachte in zaak-Epstein, dood gevonden in cel

Voormalig agent voor modellen Jean-Luc Brunel is vanochtend dood aangetroffen in zijn cel in Parijs, meldt de Franse justitie. Brunel zat vast op verdenking van seksueel misbruik. Hij stond bekend om het 'aanleveren' van meisjes voor Jeffrey Epstein. De steenrijke Amerikaan pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel in New York. Hij was daar opgesloten op verdenking van misbruik van tientallen vrouwen en meisjes.

Brunel (1946) zat sinds 2020 vast in de Santé-gevangenis in Parijs. Ook hij werd hangend in zijn cel gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of er sprake was van zelfmoord.

Brunel was door meerdere oud-modellen beschuldigd van misbruik, onder meer door de Nederlandse Thysia Huisman. Zij zei dat ze in 1991, op haar 18e, door hem was verkracht, nadat hij haar had gedrogeerd. Twee andere modellen beschuldigden hem ook van seksueel misbruik in Parijs en omgeving in de jaren 80 en 90.

In zijn huis, waar meerdere internationale modellen verbleven, kwam ook filmproducent Harvey Weinstein langs, zei Huisman. Weinstein werd in maart 2020 veroordeeld tot 23 jaar cel voor seksueel geweld tegen twee vrouwen. De beschuldigingen tegen hem leidden tot een opleving van de #MeToo-beweging.

Prins Andrew

Ook Virginia Giuffre, de vrouw die de Britse prins Andrews beschuldigde van seksueel misbruik, heeft beweerd dat ze gedwongen was tot seks met Brunel. Prins Andrew trof afgelopen week een schikking met haar.

Brunel werd ook verdacht van mensenhandel in minderjarigen met seksuele uitbuiting als doel. Hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig was. Zijn dood betekent dat zijn strafdossier wordt gesloten.