Wekdienst 19/2: Puinruimen na de storm begint • Nog steeds onstuimig weer

Goedemorgen! Nederland maakt de schade op van storm Eunice. De treinen gaan pas in de loop van de dag weer rijden, verwacht ProRail. Ook op de Nederlandse wegen is er schade.

Eerst het weer: Ook vandaag is het nog onstuimig. Het is wel grotendeels droog met eerst ook geregeld zon. In de avond volgt regen. De stevige westenwind, kracht 5 tot 6 landinwaarts en kracht 7 aan zee, draait naar het zuidwesten en trekt in de avond aan zee aan tot stormachtig, windkracht 8. Het wordt 8 of 9 graden.