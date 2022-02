Canadese politie pakt zeker honderd betogers op in Ottawa

De politie in de Canadese hoofdstad Ottawa heeft afgelopen dag zeker honderd deelnemers van het zogeheten 'Freedom Convoy' gearresteerd. Ze worden verdacht van verschillende misdrijven, zoals het veroorzaken van schade aan andermans eigendommen. Ook zijn minstens twintig voertuigen weggesleept.

In Ottawa wordt al zo'n drie weken gedemonstreerd tegen onder meer de coronamaatregelen van premier Trudeau. Dat gebeurt onder meer met vrachtwagens, die de wegen naar het centrum blokkeren. Gisteren begon de politie met het aanhouden van deelnemers van de protestbeweging. Onder meer twee drijvende krachten werden aangehouden, later zijn nog eens twee andere protestleiders gearresteerd.

"We hebben de situatie onder controle en gaan door met het vrijmaken van onze straten", zei het waarnemend hoofd van de lokale politie. "Dat zullen we dag en nacht doen." Ondanks de politieactie staan er nog altijd tientallen vrachtwagens buiten het centrum van Ottawa. Het is de verwachting dat de politie nog het hele weekend nodig heeft om het hele gebied te ontruimen.

Onrust rond parlement

Op sommige plekken in de stad blijft de sfeer grimmig. Demonstranten en agenten kwamen her en der oog in oog met elkaar te staan. Volgens de politie hebben demonstranten agenten aangevallen en is geprobeerd hun wapens af te pakken. De sleepwagens die trucks hebben weggesleept werden door agenten bewaakt. Medewerkers droegen skimutsen om niet herkend te worden, en ook waren bedrijfsnamen afgeplakt, uit vrees voor represailles.

Een van de actiegroepen zegt niet van plan te zijn weg te gaan. "We weigeren te buigen voor machtsmisbruik. De wereld kijkt toe, Canada", waarschuwt de groep volgens persbureau Reuters.

Eerder deze week zette premier Trudeau een noodwet in om het de betogers moeilijker te maken. De noodwet, die niet eerder werd ingezet, geeft banken de mogelijkheid om rekeningen te bevriezen die gebruikt worden om demonstranten te steunen. Ook krijgen agenten meer bevoegdheden.

Correspondent Marieke de Vries zocht de betogers drie weken geleden op in Ottawa: