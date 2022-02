Rusland houdt komende dagen militaire oefening met nucleair materieel

Het Russische leger heeft een grote oefening aangekondigd voor dit weekend. Dat gebeurt te midden van grote spanningen met het Westen. Volgens het Russische ministerie van Defensie zal president Poetin de oefening overzien. Er vinden onder meer oefenlanceringen van intercontinentale ballistische raketten en kruisraketten plaats.

Volgens het ministerie was de oefening enige tijd geleden al gepland. Bedoeling is volgens de Russen om de paraatheid van militairen en betrouwbaarheid van (kern)wapens te controleren. Het Kremlin zegt dat deze oefening niet leidt tot verder oplopende spanningen met het Westen. Volgens de Russen gaat het om een routinematige training.

De aankondiging van de oefening komt nadat de Amerikaanse president Biden gisteren had gewaarschuwd dat de Russen binnen enkele dagen Oekraïne kunnen binnenvallen. Er zouden zich langs de grens met Oekraïne zo'n 150.000 Russische militairen bevinden.

Afgelopen nacht werd bekend dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zijn Russische ambtgenoot Lavrov volgende week ontmoet om te praten over de crisis in Oekraïne. De Amerikanen stellen wel als voorwaarde dat Rusland in de tussentijd Oekraïne niet binnenvalt.

Mogelijk langer in Belarus

Een spanningsveld in de crisis is de aanwezigheid van Russische militairen in Belarus. Die zijn daar voor een militaire oefening die zondag af zou lopen, maar de Belarussische president Loekasjenko zegt dat hij nog met Poetin overlegt over een mogelijk langer verblijf in het land. Hij bezoekt Poetin vandaag in Moskou.

Het Russische ministerie van Defensie zei nog dat de Russen na de oefeningen uit Belarus vertrekken. Westerse leiders zijn sinds de start van de militaire oefening op 10 februari niet gerust op de Russische aanwezigheid in Belarus. Zowel Minsk als Moskou heeft gezegd dat de Russische militairen - volgens de NAVO de grootste inzet in Wit-Rusland sinds het einde van de Koude Oorlog - zullen vertrekken wanneer de oefeningen voorbij zijn. Loekasjenko zegt nu dat de "strijdkrachten blijven zolang als nodig is". Wat dit betekent, is onduidelijk.