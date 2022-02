Continu waarschuwen om invasie te voorkomen: Bidens strategie uitgelegd

In het recente verleden hebben Brussel en Washington zich te vaak laten verrassen door Moskou, zegt

William Alberque van denktank International Institute for Strategic Studies. Bijvoorbeeld toen Rusland in 2014 de Krim annexeerde.

"Dat was echt schadelijk voor de VS", zegt Alberque aan de telefoon. "Onder de regering-Obama was er nog grote terughoudendheid om informatie van inlichtingendiensten te delen." Daardoor was Rusland Amerika steeds een stap voor in de informatieoorlog rondom dit conflict. Als gevolg was de reactie van de NAVO volgens militair strateeg Alberque niet sterk genoeg.

Leiding nemen

Die les lijkt Biden, destijds vicepresident onder Obama, te hebben geleerd. Door nu het initiatief te nemen kan Biden alle bondgenoten verenigen nog voordat er een schot gelost is. Ook dicteert hij zo als het ware de verhaallijn van deze crisis, zegt Alberque.

"De manier waarop Washington dit aanpakt, hebben we al heel lang niet meer gezien." De laatste keer zou volgens hem wel eens de Cubacrisis in 1962 kunnen zijn geweest. Toen maakten de Amerikanen bij de Verenigde Naties geheime foto's openbaar, waarop te zien was dat er wel degelijk raketinstallaties stonden - iets dat de toenmalige Sovjet-Unie en Cuba steeds hadden ontkend.

Irak-debacle

Overigens heeft de VS in 2003 ook zeer proactief informatie van inlichtingendiensten naar buiten gebracht - die achteraf onjuist bleek. Het verschil met nu is dat die informatie toen de opmaat vormde voor de Amerikaanse invasie van Irak; Washington probeert nu juist een oorlog te voorkomen.

Ook voorafgaand aan de Irakoorlog hebben de Amerikanen in conflictsituaties geregeld onjuiste of opgeklopte informatie naar buiten gebracht. Osinga, die ook commodore is bij de Koninklijke Luchtmacht, begrijpt daarom de scepsis onder journalisten over Bidens nieuwe informatiecampagne. "'Waarom zouden we jullie geloven' - en dat sentiment zal gevoed worden door Poetin."

Het Kremlin doet de beschuldigingen en waarschuwingen vanuit het Witte Huis af als hysterie en nepnieuws. Volgens de Russische autoriteiten zijn het juist de Amerikanen die de spanning hoog laten oplopen met alle waarschuwingen voor een invasie. Ook Oekraïners ergeren zich aan de oorlogstaal uit Amerika.

"Wat als wij zouden zeggen dat de VS Londen in een week kan veroveren en dat er 300.000 burgerdoden zouden kunnen vallen", stelde de Russische VN-ambassadeur onlangs retorisch op Twitter: