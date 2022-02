Vlag uit in Oekraïne, ook voorzichtig optimisme bij de NAVO

Correspondent Kysia Hekster in Oekraïne:

"Zelensky heeft hier de dag van de eenheid uitgeroepen om uit te stralen dat Oekraïne sterk is, dat ze niet in paniek zijn en voorbereid zijn op alles. Dat is de boodschap vandaag in Oekraïne, die ook bedoeld is voor de buitenwereld. De bevolking werd vanochtend opgeroepen om het volkslied te zingen en met vlaggen te zwaaien. Je zag dat hier in Kiev ook door groepjes mensen gehoor aan werd gegeven.

Heel veel Oekraïners ergeren zich aan de dreigende oorlogstaal uit Amerika en andere Westerse landen. Er was voorspeld dat vannacht om 03.00 uur een invasie zou beginnen. Daarvan zeggen ze hier dat het bijdraagt aan de de paniek en slecht is voor economie. Ze proberen er hier laconiek over te zijn, maar je merkt ook dat het onder de huid gaat zitten. Ze horen deze boodschap namelijk al maanden.

De bevolking wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Je wil de Russen geloven als ze zeggen zich terug te trekken. Maar mensen zijn sceptisch; eerst zien, dan geloven."