Landelijke telefoonlijn voor en door toeslagenouders: 'Alleen zij weten hoe het is'

Jarenlang bestempeld worden als fraudeur liet gigantische financiële sporen na bij duizenden Nederlanders. De emotionele schade van de toeslagenaffaire is minstens zo groot. Net als het wantrouwen in de richting van instanties. En dat is lastig bij het vaak zware herstelproces.

Dat zeggen initiatiefnemers van een nieuwe landelijke lotgenotentelefoonlijn voor slachtoffers. Acht uur per dag, zes dagen per week, zitten vanaf vandaag in totaal 24 ervaringsdeskundigen klaar met een luisterend oor, twee per dag. Zij bieden ondersteuning, geen professionele hulp.

Complete baan

De ouders werken vanuit huis en krijgen hiervoor een vergoeding van het ministerie van Financiën. Het is noodzakelijk dat de lijn er is, zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van de stichting.

"Onderling is er al veel contact tussen ouders. Gedupeerden die in de media zijn geweest worden veelvuldig benaderd via sociale media. Voor sommigen werd het een complete baan. Nu krijgt iedereen bij de lijn een beveiligde laptop en een vergoeding."

Jarenlang merkte Gjalt hoe belangrijk het voor deze ouders is om hun verhaal te delen. En dan niet zomaar bij iemand, maar bij lotgenoten. "Empathie is fijn, maar in deze situatie willen mensen iemand spreken die het heeft meegemaakt en het echt begrijpt."

150.000 euro

Maar wat graag had Kristel de Waal (39) zo'n luisterend oor gehad toen zij indertijd de brieven van de fiscus op de mat zag vallen. Vanaf vandaag doet zij naast haar werk in de ouderenzorg meerdere shifts per week bij de hulplijn.

De toeslagenaffaire leverde de Achterhoekse een schuld op van 150.000 euro. Haar bedrijf ging failliet en het gezin met negen kinderen leed er jarenlang onder. Nog steeds is De Waal druk met pogingen om meer compensatie te krijgen. Toch heeft ze ook veel al doorlopen.

"Ik heb inmiddels een netwerk en weet hoe het reilt en zeilt. Ik kan daardoor adviezen geven aan een ouder van: ik zou dit of dat doen. Net wat degene wilt die mij belt. Dat staat voorop: hulp krijgen hoe jij dat wilt, en geen ongeloof of onbegrip zoals zo vaak."

'Best heel blij'

De lotgenotenlijn is niet het enige initiatief voor gedupeerden in de toeslagenaffaire. Ook Slachtofferhulp Nederland biedt hulp. En er zijn verschillende kleinschalige initiatieven, ook vanuit ouders zelf. Wat De Waal betreft gaan de initiatieven in de toekomst samenwerken.

"We hebben hetzelfde doel: ervoor zorgen dat het herstel van dit trauma bij ouders goed verloopt. Dat het een keer klaar is. Daarin probeer ik een steentje in bij te dragen. Het is fijn om wat voor een andere ouder te doen."