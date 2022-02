Kuipers: twee kinderhartcentra het beste, maar geen doel op zich

Minister Kuipers blijft ervan overtuigd dat het aantal centra waar gecompliceerde hartoperaties voor kinderen worden uitgevoerd het best kan worden beperkt tot twee, Maar hij wil niet helemaal uitsluiten dat het er toch drie worden.

Dat bleek in een Kamerdebat over het plan van het kabinet om met zulke operaties in Groningen en Leiden te stoppen.

Over het plan is veel onrust ontstaan. De kinderhartcentra zelf, ouders en veel anderen zijn bang dat de kwaliteit van de zorg erdoor achteruitgaat.

Concentratie

Kuipers' voorganger De Jonge bepaalde in december dat de operaties in de toekomst alleen nog maar in Rotterdam en Utrecht kunnen worden gedaan. Volgens hem is er meer 'concentratie' nodig van deze zeer ingewikkelde operaties. Kuipers is het daarmee eens. Hij benadrukte in de Kamer dat er maar elf specialisten in Nederland zijn die deze techniek beheersen en dat een aantal van hen binnenkort met pensioen gaat.

Kuipers beloofde de Kamer vorige week wel dat hij de Nederlandse Zorgautoriteit eerst nog een 'impactanalyse' laat doen om te kijken wat de precieze gevolgen zijn van het plan. Aanvankelijk wilde hij daarbij vasthouden aan het uitgangspunt dat er maar twee centra overblijven.

Twee geen randvoorwaarde

Onder druk van de Kamer zei de minister vandaag dat twee toch geen randvoorwaarde is en geen doel op zich. Maar hij denkt wel dat de analyse bevestigt dat concentratie in twee centra de voorkeur verdient. Volgens hem is dat de beste manier om de kwaliteit te waarborgen.

De discussie over concentratie sleept zich al jaren voort en de Kamer heeft veel kritiek op de manier waarop er nu besluiten zijn genomen. Kamerleden gebruikten woorden als 'verbijsterd', 'ongemak', 'rommelig' en 'onzorgvuldig'.

Kuipers heeft begrip voor de kritiek dat de precieze criteria niet vantevoren bij de ziekenhuizen bekend waren en dat ook niet precies duidelijk is gemaakt hoe het besluit precies tot stand is gekomen. Maar hij herhaalde dat hij inhoudelijk wel achter De Jonge staat.

Slechte verstandhouding

Bijna de hele Kamer wees ook op de slechte verstandhouding tussen de ziekenhuizen en artsen die in het openbaar nu kritiek op elkaar leveren. Kuipers riep hen op samen te werken, want "ze moeten uiteindelijk toch met elkaar verder".

De minister zei ook nog dat hij al voordat hij aantrad zijn nieuwe collega's Helder en Van Ooijen heeft gevraagd "mee te kijken" bij besluiten over de kinderhartcentra. Dat deed hij, omdat hij in zijn vorige baan als bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam ook al bij deze discussie betrokken was.

Maar Kuipers waarschuwde ook dat hij ook bij andere ziekenhuizen heeft gewerkt en dat er bij meer onderwerpen "een vermeend conflict of interests kan zijn": "U moet ervan uitgaan dat ik dit echt professioneel kan doen."