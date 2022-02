Rapport dekolonisatie Indonesië: schijnexecuties, marteling en terreur

Vacantie-indrukken uit Midden-Java. Onder die onschuldige titel rapporteerde topambtenaar Willem van Goudoever in 1948 over het schrikbewind dat een Nederlandse inlichtingendienst in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog voerde in "het vriendelijke bergstadje" Salatiga. "Terreur is het beste wapen tegen terreur", redeneerde men daar.

"Als er midden in de nacht ergens een motor stopt, liggen de mensen in de buurt met bonzend hart te luisteren of er stappen in de richting van hun huis komen en of het een klop op hun deur zal worden", schrijft Van Goudoever, die een vergelijking trekt met de net afgelopen Duitse bezetting.

"Een speciale categorie klachten betreft de behandeling, waaraan vrouwelijke aangehoudenen blootstaan. Het ligt niet in de bedoeling in bijzonderheden te treden."

In het onderzoek naar geweld in de voormalige kolonie haalt historicus Rémy Limpach de passage aan in zijn deelrapport over de rol van de inlichtingendiensten in het conflict. Ook in die onderbelichte sector was sprake van structureel en extreem geweld, dat door bevelhebbers en de politieke top stilzwijgend werd goedgekeurd.

Onderzoeker Ben Schoenmaker somt het extreme geweld van Nederlandse militairen op: