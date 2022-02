'Nederland gebruikte structureel extreem geweld in Indonesië, Den Haag keek weg'

Bovendien overheerste in de legertop en de Haagse politiek een koloniale attitude: men was ervan overtuigd dat de nationalisten nooit een onafhankelijke staat zouden kunnen leiden. Ook onderschatte men de wens van Indonesiërs om onafhankelijk te worden: nationalisten als Soekarno werden gezien zien als Japanse stromannen met weinig invloed.

'Over de grens'

In Den Haag was veel meer bekend over de geweldplegingen dan opeenvolgende regeringen tot nu toe wilden toegeven, blijkt uit het onderzoek. Zo kreeg premier Drees er al in 1949 een rapport over in handen, maar dat werd niet breed gedeeld. Bij de officiële publicatie van het onderzoek morgen verschijnt het document voor het eerst in druk.

Hoewel het kabinet nooit toestemming had gegeven voor het gebruik van buitensporig geweld keek politiek Den Haag weg en werden de verantwoordelijken nauwelijks gestraft. Daardoor werd het gebruik van extreem geweld structureel. Precieze cijfers van slachtoffers blijven onduidelijk, omdat de administratie bewust slecht werd bijgehouden. Wel staat in het rapport dat de geschatte slachtoffercijfers voor zich spreken: onder de inheemse bevolking vielen zo'n 100.000 doden, terwijl er circa 5000 Nederlandse militairen sneuvelden.

Hoewel de onderzoekers vinden dat een juridisch en politiek oordeel over het geweld niet aan hun is, zeggen ze dat het excessieve geweld ook onder de destijds geldende normen over de grens was.

De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd, maar lekten vanavond al grotendeels uit via RTL Nieuws. Expertisecentrum NIOD besloot daarop de onderzoeksresultaten nu al vrij te geven.

Nieuwsuur spreekt een in 1931 in Surabaya geboren oud-piloot met een Nederlands-Duitse vader en een Molukse moeder. En een Nederlandse veteraan die vrijwillig als marinier naar Indonesië ging om de Indonesiërs juist te helpen. "We deden ook goede dingen."