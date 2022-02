Excessen of structureel geweld? Onderzoek naar dekolonisatie Indonesië komt morgen

Na jaren onderzoek verschijnt morgen het rapport Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950. Dit onderzoek, uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, kijkt onder meer naar het Nederlandse geweld bij de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Het onderzoek maakt voor publicatie al veel los. Een aantal vragen over de studie beantwoord.

Wat is er onderzocht?

Het onderzoekt kijkt naar de gebeurtenissen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië en de rollen die de verschillende partijen daarin speelden.

Voor de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland het voor het zeggen in Indonesië. Daar komt een einde aan als eind 1941 Japan het land binnenvalt. Als Japan in augustus 1945 door de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki capituleert, roepen Indonesiërs op 17 augustus de Republiek Indonesië uit. Dat is het startpunt van dit onderzoek.

Nederland wil in de jaren daarna "de orde handhaven", lees: onafhankelijkheid voorkomen, en stuurt duizenden militairen naar Indonesië. Die komen in actie in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, die vroeger vaak eufemistisch werd aangeduid met de term "politionele acties". Die had als lading dat het om een binnenlandse aangelegenheid ging en niet om een oorlog tussen twee landen.

Het onderzoek kijkt naar het geweld dat is gebruikt door Nederlandse militairen en Indonesische guerrillastrijders in die oorlog, die tot de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 heeft geduurd. Daarnaast is gekeken in hoeverre de Nederlandse overheid op de hoogte was van alle gebeurtenissen.

Wat is eerder al onderzocht?

In de oorlog die Nederland in Indonesië heeft gevoerd zijn tussen 1945 en 1950 zo'n 100.000 Indonesiërs om het leven gekomen. Berichten over buitensporig geweld stammen al uit de eerste jaren. In 1949 werd er voor het eerst onderzoek naar gedaan, maar de uitkomsten bleven geheim.

Tot in 1969 veteraan Joop Hueting op televisie voor het eerst voor een breed publiek vertelde over oorlogsmisdaden die het Nederlandse leger had begaan en waarvan hij ook zelf getuige was geweest, zoals martelingen, verkrachtingen, het neerschieten van gevangenen en het vernietigen van kampongs. Zijn verhaal werd hem door veteranen zeer kwalijk genomen.

"Ik heb meegedaan aan oorlogsmisdaden en ik heb ze ze zien verrichten", zei Hueting in het veelbesproken interview: