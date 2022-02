Wisselende reacties op rapport dekolonisatie Indonesië, vandaag presentatie

"Er is geweld gebruikt, dat wisten we al, maar het was niet zo alomvattend als nu gesuggereerd wordt", aldus de voorzitter van het Veteranen Platform. Bovendien kwam het geweld van beide kanten, zegt hij. "Natuurlijk zijn er dingen fout gegaan, zoals in iedere oorlog. Maar in het algemeen is er ook humanitaire hulp geboden, voedsel uitgedeeld, infrastructuur opgebouwd. Daar wordt niet over gesproken."

Onderzoeker Gert Oostindie benadrukt dat in het onderzoeksrapport de Nederlandse krijgsmacht als institutie verantwoordelijk wordt gehouden voor het extreme geweld. "Wij zijn niet bezig geweest met vast te stellen wat de individuele militairen precies hebben gedaan."

Weinig nieuws

Voor het Comité Nederlandse Ereschulden gaat het onderzoeksrapport juist niet ver genoeg. "Waar twee vechten, hebben twee schuld, is de insteek", zegt voorzitter Jeffry Pondaag, verwijzend naar de notie dat zowel aan Nederlandse als Indonesische zijde sprake was van extreem geweld. "Maar er is één dader, en dat is Nederland."

Wat dat betreft is het rapport volgens hem weinig opzienbarend. "Zolang Nederland zichzelf niet expliciet aanwijst als dader van oorlogsmisdrijven is er geen nieuws", vindt hij. Hij ziet het onderzoek als een nieuwe poging om glad te strijken wat er in Indonesië is gebeurd tussen 1945 en 1949.

Eerder gebeurde dat al in 1969, zegt Pondaag. Toen liet de regering een onderzoek doen naar de inzet van geweld tijdens de dekolonisatie van Indonesië. De resultaten werden vastgelegd in de zogeheten Excessennota. Het kabinet zei daarin dat er tijdens de onafhankelijkheidsstrijd weliswaar tientallen excessen en geweldsincidenten hadden plaatsgevonden, maar dat dat uitzonderingen waren in plaats van oorlogsmisdaden. Dat is nog altijd het officiële Nederlandse standpunt.

Aanleiding voor het onderzoek in 1969 was het verhaal van veteraan Joop Hueting, die op televisie vertelde over de oorlogsmisdaden die het Nederlandse leger had begaan: