Op verschillende plekken in het land stormschade door Dudley

Storm Dudley heeft op meerdere plekken in het land tot schade geleid. In onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland, Drenthe en Friesland zijn bomen omgewaaid en gebouwen beschadigd.

De storm kwam in het westen aan land en trekt vannacht over de rest van Nederland. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. Aan de noordkust kunnen windstoten voorkomen rond 100 kilometer per uur.

Omgewaaide bomen en auto in greppel

In het Zuid-Hollandse Maassluis kwam een boom op een rijdende auto terecht. Twee inzittenden zijn door de brandweer uit het voertuig bevrijd. Zij zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. In Den Haag waaide een boom op een geparkeerde auto en rukte de brandweer uit om een losgekomen dakgoot te verwijderen.

Vanwege de harde wind belandde in Oudkarspel in Noord-Holland een auto in een greppel. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Weggesleept

Ook in het noorden van Nederland zijn schades gemeld. Zo waaide in Groningen een boom tegen een woning aan en trok de harde wind het dakleer van twee woningen in Emmen.

Op de A37 bij het Drentse Zwinderen raakte een automobilist van de weg vanwege zware windstoten. De bestuurder kwam achter een zandwal tot stilstand. Hij raakte niet gewond. Wel moest zijn auto door een berger worden weggesleept.

Op de Paterswoldseweg in Groningen kwamen de gevelplaten van een appartementencomplex naar beneden: