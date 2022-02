Onstuimig weer op komst, mogelijk twee stormen deze week

Nederland moet deze week rekening houden met twee stormen. Van morgenavond tot in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het onstuimig, verwacht NOS-weerman Peter Kuipers Munneke.

De eerste periode van onstuimig weer trekt van morgenavond tot donderdagmiddag over de noordelijke helft van het land. Het zwaartepunt zal in het Waddengebied en het noordwesten liggen. "Afhankelijk van de details kan het tot in Enschede flink waaien", zegt Kuipers Munneke.

Hij verwacht windstoten tot 100 kilometer per uur. "Maar er is ook een vrij grote kans op windstoten van meer dan 100 kilometer per uur."

Tweede storm

Van donderdagmiddag tot en met vrijdagochtend is het wat rustiger, maar in de loop van vrijdagmiddag neemt de wind weer toe. Dat is het begin van de tweede storm. "Over die storm bestaat meer onzekerheid", aldus de weerman. "Dat komt doordat het gebied met harde wind wat compacter is, maar mogelijk ook venijniger dan de eerste storm."

Volgens de huidige verwachtingen wordt het een zware storm met zeer zware windstoten van meer dan 120 kilometer per uur. "De koers en kracht van deze storm is op dit moment nog wat onzekerder en dus is ook niet met zekerheid te zeggen hoe hard de wind vrijdag precies uitvalt, en welke regio's er de meeste last van krijgen."

Zoals het er nu naar uitziet gaat het vooral in het westen en noorden van het land hard waaien. "Maar een enkel weermodel voorziet juist zeer zware windstoten in Zeeland en aan de Vlaamse kust."