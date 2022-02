Eerste dodelijke haaiaanval bij Sydney in bijna 60 jaar

Een zwemmer is voor de kust van de Australische stad Sydney doodgebeten door een witte haai. Volgens ooggetuigen ging het om een haai van zo'n 4,5 meter.

"Deze persoon heeft fatale verwondingen opgelopen door de aanval. Er was niets dat de hulpverleners konden doen", zegt een vertegenwoordiger van de ambulancedienst van deelstaat New South Wales tegen persbureau Reuters. Er werden menselijke resten aangetroffen in het water. De identiteit van de zwemmer is onbekend.

Het is de eerste dodelijke aanval door een haai bij Sydney sinds 1963.

'Hoorden een schreeuw'

Ooggetuige Kris Linto zei tegen een lokale nieuwzender dat de zwemmer "verticaal" van onderen werd aangevallen door de haai. Linto: "We hoorden een schreeuw en draaiden meteen om. Het leek alsof er een auto was gecrasht in het water."

Een visser zag de aanval vanaf een rots en zei dat het tafereel vrij lang duurde, omdat de haai maar niet stopte met aanvallen. "Het was verschrikkelijk." Na de aanval sloot de politie het strand af en werd er naar de haai gezocht.

Kans op aanval is klein

Volgens een museum in Florida dat jaarlijks alle haaiaanvallen wereldwijd bijhoudt, telde Australië vorig jaar met drie doden de meeste slachtoffers door haaienaanvallen. In totaal kwamen er vorig jaar elf mensen om door haaienaanvallen.

Het museum benadrukt bij die cijfers dat de kans extreem klein is dat iemand door een haai wordt aangevallen en dat het aantal doden door haaienaanvallen in de afgelopen decennia structureel is afgenomen.

Haaien lijken zich bij aanvallen op mensen meestal te vergissen. Ze zien bijvoorbeeld surfers, die vaak in gebieden actief zijn waar ook haaien zwemmen, voor zeeleeuwen aan.