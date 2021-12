Haai bijt 31-jarige surfer dood in Californië

In de Amerikaanse staat Californië is een surfer het slachtoffer geworden van een aanval door een haai. De 31-jarige man overleefde de aanval niet. Het ongeval vond plaats in Morro Bay, zo'n 350 kilometer ten noorden van Los Angeles. De autoriteiten hebben surfers bij een aantal stranden verboden het water in te gaan na de aanval.

Een vrouwelijke surfer zou de man na de aanval te hulp geschoten zijn en hem naar het strand hebben gebracht. Daar trof de politie het slachtoffer aan. Hij werd ter plekke doodverklaard. Er waren nog zo'n dertig andere surfers in het water tijdens de aanval, wat volgens de politie weinig is voor tijdens de feestdagen.

De aanval vond plaats op Kerstavond. Een dag later had de politie nog geen contact kunnen krijgen met naasten van het slachtoffer. Daarom is er verder ook nog niks bekendgemaakt over de identiteit van de man.

Er zijn in de regio van Morro Bay vaker aanvallen van haaien op mensen, maar voor het eerst in achttien jaar heeft zo'n aanval een dodelijke afloop. In 2003 werd een vrouw van 50 doodgebeten door een witte haai. Ze zwom toen tussen zeehonden, een belangrijke prooi voor witte haaien. Haaien hebben zelden de bedoeling om mensen aan te vallen. Meestal is er sprake van een vergissing, aldus de directeur van de kustwacht van Morro Bay.

Op dit moment wordt nog uitgezocht door wat voor soort haai de 31-jarige surfer is aangevallen en wat een mogelijke verklaring is voor de aanval.