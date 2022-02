Oud-president Honduras aangehouden na uitleveringsverzoek VS

De Hondurese oud-president Hernández werkt mee aan een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. De Amerikanen verdenken hem van betrokkenheid bij drugshandel en vroegen Honduras gisteren om uitlevering van de politicus. Op televisiebeelden valt te zien dat Hernández geboeid uit zijn huis in Tegucigalpa werd meegenomen door agenten.

Hernández' broer is in de VS veroordeeld voor drugshandel. Zelf wordt hij er onder meer van verdacht dat hij via zijn broer 1 miljoen dollar smeergeld heeft gekregen van de beruchte Mexicaanse drugsbaas El Chapo. In ruil voor de steekpenningen zou hij de cocaïnesmokkel vanuit Venezuela en Colombia richting de Verenigde Staten ongemoeid hebben gelaten.

Hernández was sinds 2014 president van het Latijns-Amerikaanse land. De linkse Xiomara Castro won eind vorig jaar de presidentsverkiezingen en is sinds eind januari de nieuwe president.

De politicus heeft alle beschuldigingen altijd ontkend; wel belooft hij mee te werken aan alle onderzoeken. Het is aan het Hooggerechtshof van Honduras om te beslissen of Hernández daadwerkelijk mag worden uitgeleverd aan de VS.